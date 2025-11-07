VOX València, sin candidato favorito a la Generalitat y "preparado" para elecciones anticipadas

Las negociaciones de investidura tras la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat tras la DANA se trasladan de Madrid a València con una reunión de PP y VOX prevista para este viernes, siete de noviembre, en la capital valenciana. El hermetismo, sin embargo, es absoluto: se desconocen el lugar y la hora exactos de ese encuentro. En paralelo, todos los escenarios parecen estar todavía abiertos: tanto el de un acuerdo de investidura fructífero como el de unas posibles elecciones anticipadas.

"Nos interesa y lo que queremos que se produzca es lo mejor para los valencianos. Lo que se negocie o no se negocie será lo que consideremos mejor, en cualquier caso, para los valencianos", resume el presidente de VOX en València, Vicente Barrera, en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntado al respecto de la citada hermética reunión. Barrera confirma que las negociaciones las encabeza la cúpula estatal de la formación y que él, dice, ha quedado al margen.

Sobre unas posibles elecciones autonómicas anticipadas en la Comunitat Valenciana, el presidente de VOX en València no cierra completamente la puerta a pasar por las urnas. "Por supuesto que [VOX] estaría preparado. Nosotros ya llevamos una trayectoria. Se ha construido un edificio sólido a día de hoy, no solo en València sino en España", reivindica Vicente Barrera a preguntas de los medios de comunicación.

"Si tienen que llegar esas elecciones, no es una preocupación que [VOX] no esté preparado. Habría candidatos suficientes pero VOX València está preparado para afrontar todo lo que venga por delante", destaca Barrera en esta jornada en que está prevista un encuentro de trabajo entre PP y VOX en València a cuenta de las negociaciones de investidura iniciadas tras la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat.