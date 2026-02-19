PP y Vox rechazan en Les Corts la iniciativa de Compromís para que Mazón deje su escaño

El pleno de Les Corts ha rechazado este jueves con los votos del PP y Vox la proposición no de ley de Compromís para que el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón deje su acta de diputado.

La iniciativa de la coalición valencianista buscaba el posicionamiento de los grupos políticos sobre si debe dejar el escaño y abandonar la institución.

En declaraciones a los medios, el síndic del PP, Nando Pastor, ha reivindicado que Mazón es "el único político que ha reconocido errores, que ha pedido disculpas y que ha hecho lo más difícil, que es dimitir del cargo de 'president' de la Generalitat".

"El acta del señor Mazón no es de Baldoví, no es de José Muñoz", ha apuntado, al tiempo que ha insistido en que el día de la DANA Mazón "no actuaba como diputado, sino como 'president' de la Generalitat".

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha explicado que su grupo ha votado en contra de la propuesta de Compromís porque están "centrados en la reconstrucción" y consideran que la izquierda "solo quiere hacer ruido".

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha exigido que se aplique para Mazón un reciente informe elaborado por los servicios jurídicos de la cámara que establece que los diputados podrán ser privados de alguno o todos sus derechos, por acuerdo de la Mesa de Les Corts, "cuando de forma reiterada y sin justificación dejen de asistir voluntariamente a las sesiones del pleno o de comisión". Este informe se elaboró ante la ausencia de la cámara del diputado de Compromís Juan Bordera por su participación en la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria para Gaza.

Mientras, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, se ha preguntado "para qué pagamos todos los valencianos un chófer a Mazón", a quien ha reprochado que acudiera este miércoles por la tarde al pleno de Les Corts "para saludar e irse en media hora, algo que no puede hacer ningún trabajador de este país".

Precisamente, en la sesión plenaria de este jueves no ha estado presente el propio Mazón, que sí que acudió el miércoles a la sesión vespertina para ocupar su escaño como diputado del PP, lo que provocó las críticas de los grupos del PSPV y Compromís.