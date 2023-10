Vox amenaza a Catalá con no aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de València si antes no entran en el gobierno

Vox ha lanzado este miércoles un nuevo órdago al PP y amenaza con no darle sus votos para aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de València de 2014 si antes no entran a formar parte del gobierno local. El ejecutivo que preside María José Catalá precisa del apoyo de los 4 concejales de esta formación para poder sacar adelante las cuentas, al no disponer de la mayoría absoluta en el consistorio.

El portavoz municipal de Vox, Juanma Badenas, ha vuelto a hacer hincapié en que actualmente no mantienen ningún tipo de negociación abierta con el PP para entrar en el gobierno local de València. Ni siquiera para aprobar, como paso previo a los presupuestos, las ordenanzas fiscales del año que viene tal y como afirmó hace unos días la alcaldesa, María José Catalá.

Badenas ha insistido en que no piden a los populares ninguna concejalía en concreto, sino que debería ser el PP el que les ofreciera áreas de gobierno a cambio de su apoyo. El edil de Vox asegura, además, que no sería lógico formar parte del ejecutivo si no intervienen en la elaboración de las cuentas y que “el tiempo se acaba” para llegar a un pacto de gobierno con el PP:

El portavoz municipal de Vox, además, ha criticado la decisión del PP de incluir en el nuevo organigrama directivo de la Empresa Municipal de Transportes a personas procedentes de Compromís y el PSPV-PSOE. El próximo viernes el Consejo de Administración de la EMT debe aprobar esos nombramientos y Juanma Badenas ya adelanta que no los apoyarán:

Antes de iniciar su comparecencia, Badenas ha arrancado del logotipo municipal que decora la sala de prensa del Ayuntamiento el acento abierto del nombre de “València”. En su lugar ha colocado una bandera de España. Con este gesto ha querido reclamar al PP que comience a utilizar ya el topónimo de la ciudad solo en español, a pesar de que el cambio de denominación aprobado por el pleno municipal el mes pasado todavía no tiene el visto bueno obligatorio de la Generalitat.