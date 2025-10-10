Von der Leyen asistirá al funeral de Estado por las víctimas de la DANA en València

Onda Cero ha podido saber que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tiene previsto asistir al funeral de Estado por las víctimas de la DANA que se realizará en València, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el 29 de octubre, cuando se cumplirá un año de la tragedia.

Las asociaciones de víctimas hicieron pública su petición de un funeral laico en la reunión que mantuvieron el 22 de mayo en Valencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También señalaron la Ciudad de las Artes como la ubicación idónea al tratarse de un espacio abierto y amplio.

Von der Leyen, en su visita a València, podría reunirse con las víctimas, según las mismas fuentes que confirman su asistencia al funeral.