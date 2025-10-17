ACTO DE RECUPERACIÓN

“Volem una Horta Sud neta, verda i viva” impulsa una jornada de limpieza de la vía ciclopeatonal en Catarroja

El próximo domingo se realizará una acción medio ambiental en el entorno de la vía ciclopeatonal compartida en l´horta sud por todos los pueblos de la zona DANA.

Amparo Sánchez

València |

Carril Bici
Carril Bici | Agencias

La iniciativa “Volem una Horta Sud neta, verda i viva” surge dentro del intercomité de territorio creado por los Comités Locales de Emergencia de Reconstrucción. El objetivo de esta primera acción es conseguir una ruta limpia y verde puesto que sigue marcada por la suciedad, el barro y los deslizamientos de tierra que siguen degradando este espacio tras la DANA tal y como ha explicado Luz Victoria Arango una de las promotoras de la iniciativa.

A finales de Noviembre esperan poder llevar a cabo su primera plantación para conseguir que este espacio sea un refugio climático. La primera jornada tendrá lugar el domingo a las 10 de la mañana en la calle Jaume I, 36 de Catarroja, detrás del cementerio. Los interesados en participar deben llevar guantes de trabajo, botas resistentes y ropa cómoda de trabajo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer