“Volem una Horta Sud neta, verda i viva” impulsa una jornada de limpieza de la vía ciclopeatonal en Catarroja

La iniciativa “Volem una Horta Sud neta, verda i viva” surge dentro del intercomité de territorio creado por los Comités Locales de Emergencia de Reconstrucción. El objetivo de esta primera acción es conseguir una ruta limpia y verde puesto que sigue marcada por la suciedad, el barro y los deslizamientos de tierra que siguen degradando este espacio tras la DANA tal y como ha explicado Luz Victoria Arango una de las promotoras de la iniciativa.

A finales de Noviembre esperan poder llevar a cabo su primera plantación para conseguir que este espacio sea un refugio climático. La primera jornada tendrá lugar el domingo a las 10 de la mañana en la calle Jaume I, 36 de Catarroja, detrás del cementerio. Los interesados en participar deben llevar guantes de trabajo, botas resistentes y ropa cómoda de trabajo.