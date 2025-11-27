Víctimas de la dana ven el perdón de Llorca "papel mojado" y reclaman a Mazón que deje su acta

Las Asociaciones de familiares de víctimas de la dana junto a otras entidades sociales y sindicatos se han concentrado frente a Les Corts para mostrar su malestar por la elección de Llorca como presidente. Apuestan por convocar elecciones puesto que consideran supone dar continuidad a las políticas actuales y que los populares abracen más a la extrema derecha.

La presidenta de la Asociación de Víctima Mortales, Rosa Álvarez, ha afirmado que del "sustituto Pérez" esperan lo mismo o peor que su antecesor. Álvarez se ha pronunciado respecto a la petición de perdón a les víctimas de Pérez Llorca y ha reiterado que Mazón tiene que dejar su acta de diputado.

Reclaman a la Generalitat que no les cuenten más mentiras cuando todos los días hay alguna novedad sobre la investigación que los incrimina cada vez más. A las puertas de Les Corts han seguido el discurso de Pérez Llorca y los presentes han reaccionado con gritos de "mentira" cuando ha repasado algunas de las medidas adoptadas durante la reconstrucción. Las victimas han lamentado que siga sin haber ayudas para los familiares de los fallecidos.