Las víctimas de la DANA reclaman la dimisión del president Carlos Mazón a las puertas de Les Corts

Integrantes de las tres principales asociaciones de afectados por la dana del 29 de octubre, en cuyas inundaciones murieron 229 personas, se han concentrado este martes ante Les Corts Valencianes para exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Los presentes en la concentración han levantado la voz al grito de 'Mazón dimisión', 'Mazón a la prisión' o 'No son muertos, sino asesinados' y han portado carteles con fotografías de sus familiares que perdieron la vida como consecuencia de la riada y la falta de avisos.

Los asistentes han expresado su malestar con la gestión del president. | Onda Cero

Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación de Víctimas Dana 29 de Octubre 2024 y Rosa Álvarez presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29 de octubre de 2024 han reiterado que Mazón no es necesario para la reconstrucción y que no esperaban que el president les pida perdón, algo que han dicho "tendría que haberlo hecho como muy tarde el 30 de octubre".

La portavoz de la Asociación de Damnificados Dana-Horta Sud Paula Sanchis ha pedido responsabilidad y que se empiece a aclarar que sucedió durante la gestión de la emergencia. La asociación se reunió con Alberto Núñez Feijóo al que le pidieron la dimisión de Mazón.

Los representantes de asociaciones de víctimas de la dana que han asistido al Debate de Política General en Les Corts han abandonado el hemiciclo después de que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, haya reiterado que "las puertas siguen abiertas" para recibirlas.

Apoyo de la oposición

Antes del pleno miembros del Partido Socialista y Compromís han dado su apoyo a las asociaciones. Ambos grupos han sido los encargados de invitar a las asociaciones a asistir al debate que recuerdan siguen vetadas en Les Corts donde todavía no han comparecido en la comisión de investigación.

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, abraza a unos asistentes a la concentración. | EFE/Ana Escobar

La líder de los socialistas valencianos Diana Morant ha reiterado que nunca antes un president había generado tanto rechazo "ni tanto dolor por parte de la ciudadanía", ha señalado que ha querido acompañar a las víctimas de la dana y que espera de Mazón "por fin diga la verdad del 29 de octubre que ha estado negándole a la ciudadanía durante 11 angustiosos meses".

El sindic y líder de Compromís Joan Baldoví ha lamentado que el president no se haya acercado a pedir perdón a las víctimas y ha asegurado que Mazón en su discurso “intentará reconstruir su imagen”. “Pero todo el dinero del mundo no podrá tener el perdón de los valencianos, ni la dignidad”, ha recalcado.