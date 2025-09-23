Víctimas de la DANA y oposición dejan el pleno de Debate de Política General tras decir Mazón que tiene la mano tendida

Los representantes de las víctimas de la dana del 29 de octubre presentes en el Debate de Política General, que se ha celebrando este martes en Les Corts, han abandonado el hemiciclo después que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, dijera que su mano sigue tendida y su puerta abierta para recibirlas a todas sin distinciones.

Junto a las víctimas han abandonado también el pleno los grupos del PSPV y Compromís, una postura que el president ha dicho que no le sorprende, y tras lo cual ha pedido a la presidenta de la Cámara, LLanos Massó, un receso, y el pleno ha quedado suspendido por cinco minutos.

Un debate que ha estado precedido por la concentración organizada por los familiares de las víctimas de la DANA que han vuelto a pedir su dimisión.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado durante su intervención un nuevo paquete de ayudas a los afectados por la riada del pasado 29 de octubre, entre ellas para ayudar a la compra de una nueva vivienda y un "cheque bebé".

En su discurso en Les Corts Valencianes, Mazón ha adelantado que se van a consignar 30 millones de euros para ayudas directas destinadas a la compra de una nueva vivienda por parte de quienes vieron su casa destruida o dañada por las inundaciones.

Además, habrá un "cheque bebé" para las familias de las zonas afectadas que "han dado o están a punto de dar vida" en medio de la dificultad, y una ayuda de 500 euros para la compra de material escolar destinada al alumnado de las zonas damnificadas "en este difícil inicio de curso".

Finalmente, ha anunciado 1 millón de euros para librerías afectadas, centrales de distribución de libros, y ayudas a archivos y bibliotecas municipales que resultaron afectadas por las inundaciones.

Otros anuncios

Por otra parte, durante la primera intervención del president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que se va a cambiar la ley reguladora de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y a reformar el Estatut d'Autonomia para que la institución estatutaria pase a ser la "Acadèmia de la Llengua Valenciana". También ha anunciado una ley de Señas de Identidad Valenciana, para "proteger y promocionar nuestras singularidades como pueblo".

Sobre la AVL, el president ha justificado el cambio legal que se va a impulsar para que la institución normativa "tenga un perímetro ajustado a lo que animó su creación" y "sea para siempre la Acadèmia de la Llengua Valenciana" y se denomine así.

Mazón ha señalado que la creación de la AVL en 1998 como máxima institución estatutaria para velar por el valenciano fue "una iniciativa bien intencionada" para que los diversos sectores sociales de la Comunitat encontraran una institución que alejara de un "conflicto perturbador y estéril".

Ha acusado al anterior Consell del Botànic de haber probado unos criterios lingüísticos "separados de lo que disponía la propia AVL" y ha indicado que en esos años de gestión de la izquierda ha habido una "deriva" en la AVL y sus decisiones no han sido observadas por todas las instituciones de la Generalitat.

"La presencia del valenciano y su defensa como nuestra lengua propia, única, singular, diferenciada e inigualable, se ha diluido de una manera incomprensible, y la máxima institución ni siquiera se ha pronunciado", ha lamentado Mazón, quien ha considerado que el valenciano no ha contado "con la defensa" de la AVL.

El president ha afirmado que el cambio en la AVL no será sobre los propósitos que animaron su creación, sino sobre "la realidad en que se ha convertido".