Las víctimas de la DANA cargan contra À Punt por el vídeo del CECOPI: "Tenemos derecho a la información"

Continúa la polémica por la emisión en RTVE del vídeo del CECOPI de la DANA de València en que se puede ver y escuchar a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, asegurar "A mí no me apetecer llamarlo" en referencia al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) durante la tarde-noche de las inundaciones del veintinueve de octubre. Ahora, en esta ocasión, dos de las principales asociaciones de víctimas se han pronunciado.

La Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de Octubre y la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA agradecen públicamente a RTVE que haya hecho público dicho vídeo del CECOPI y cargan, a su vez, contra À Punt Mèdia. Ambas entidades piden a los trabajadores y las trabajadoras de la radiotelevisión pública valenciana que no silencien a las víctimas, tal y como hicieron con las víctimas del accidente del Metrovalència de 2006.

Apelan, en este sentido, a la "responsabilidad ética y profesional" de À Punt Mèdia como radiotelevisión pública valenciana. La presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de Octubre, Mariló Gradolí, justifica la emisión del vídeo en el derecho que tienen las víctimas, según Gradolí, a conocer toda la verdad sobre las inundaciones del veintinueve de octubre.

"El derecho a una información veraz, recogido como un derecho fundamental en la Constitución Española, y la transparencia institucional son pilares fundamentales en un Estado de Derecho", afirma Gradolí. "Especialmente, cuando se trata de esclarecer hechos para depurar responsabilidades por todo lo ocurrido aquel veintinueve de octubre", defiende la presidenta de esta entidad de representación de víctimas de la DANA.

La Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de Octubre y la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA también se pronuncian sobre la carta de Maribel Vilaplana, la persona que compartió con Carlos Mazón la polémica sobremesa del día de la DANA. Ambas entidades afirman respetar su salud mental aunque critican a Vilaplana por haber guardado silencio durante todo este tiempo: esto supone, para las víctimas, una "grave herida añadida" a todo lo vivido hasta ahora.