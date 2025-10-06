Las víctimas de la DANA no asistirán al 9 d'Octubre de la Generalitat: "No están a la altura"

Las tres principales asociaciones de víctimas de la DANA de València plantarán a la Generalitat y no asistirán a los actos previstos para el 9 d'Octubre 2025. Se trata de una decisión que las entidades han tomado de forma conjunta "por respeto", afirman en un comunicado, a todo lo que representa el 9 d'Octubre. Demandan, en este sentido, más encuentros de trabajo de la reconstrucción y menos actos institucionales pomposos.

"La representación del máximo órgano [la Generalitat] y de su president [Carlos Mazón] no ha estado ni está todavía hoy a la altura de lo que el pueblo valenciano necesitó el veintinueve de octubre, ni de lo que continúa necesitando un año después", considera la presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA del 29 de Octubre de 2024, Mariló Gradolí.

"Por respeto a la institución y a nuestro sentimiento valenciano, no acudiremos a los actos del 9 d'Octubre", concluye Gradolí en declaraciones a los medios de comunicación.

"No vamos a legitimar su condición de president pues lleva en ese puesto días y días de más, desde el 30 de octubre de 2024", explica, por su parte, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez.

"No iremos a ningún acto institucional invitados por este señor [en referencia a Carlos Mazón] mientras él esté como president. Ocupa un puesto en el que nosotros no le reconocemos", denuncia Álvarez.

"A cosas que consideremos que son interesantes sí que iremos pero este es un acto simplemente institucional", destaca, finalmente, el presidente de la Asociación de Damnificados por la DANA de l'Horta Sud, Christian Lesaec.

"Además, sabemos que hay un número importante de asociados y asociadas a los que no les gustaría saber que sus representantes están en un acto invitados por el president de la Genertalitat", añade Lesaec en declaraciones a los medios de comunicación tras emitir el citado comunicado sobre su inasistencia a los actos programados por la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre 2025, el primer Dia de la Comunitat Valenciana tras las inundaciones.