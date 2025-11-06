Vicente Lafuente proclamado nuevo presidente de la CEV

La Asamblea General de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han elegido este jueves, por aclamación, a Vicente Lafuente Martínez, como nuevo presidente de la organización. En su intervención el nuevo presidente de la CEV, Vicente Lafuente, ha reafirmado su compromiso con el modelo autonómico de la organización y ha defendido una CEV “horizontal, participativa y abierta al diálogo”. “Como vocal de la Asamblea y vicepresidente de la CEV, siempre he demostrado mi compromiso con este modelo. He formado parte activa del proceso de transformación de un proyecto vertebrador que se ha consolidado como un modelo de éxito. Pero al que, creo, le ha llegado el momento de evolucionar”, ha señalado.

Lafuente ha subrayado que esta nueva etapa no supondrá una revolución, sino una evolución marcada “por las propias organizaciones empresariales, las empresas —grandes y pequeñas— y las personas autónomas”, y ha añadido que “este será un proyecto continuista en lo que se ha hecho bien, que es mucho, y valiente en lo que necesite evolucionar”.

El nuevo presidente ha defendido una CEV de todos y para todos, donde el diálogo, la participación y la colaboración entre territorios sean los pilares fundamentales. “No queremos una organización en la que estén todas las empresas, sino una organización en la que todas las empresas quieran estar”, ha afirmado, reivindicando el sentimiento de pertenencia y la implicación del conjunto del tejido productivo.

En ese sentido, ha destacado su voluntad de reforzar la autonomía de las CEV provinciales, que “en coordinación con la autonómica, tendrán la máxima capacidad para decidir sobre los asuntos propios de cada provincia”, con el fin de garantizar que “todas las necesidades territoriales sean escuchadas y sus particularidades atendidas”.

Lafuente también ha anunciado su intención de abrir la CEV al diálogo con otros actores económicos y sociales clave, como universidades, centros tecnológicos, sindicatos, cámaras de comercio y organizaciones empresariales de otras regiones. Un paso que considera esencial para “fortalecer el papel de la Confederación y ampliar su capacidad de influencia”.

En cuanto a las líneas de trabajo, ha adelantado tres ejes prioritarios: Consolidar lo que se ha hecho bien, desde la autocrítica constructiva y el diálogo, impulsar un proyecto coral, no presidencialista, que represente la economía real de la Comunitat Valenciana, mantener una defensa firme de la independencia y la neutralidad política, como principios irrenunciables del empresariado valenciano. Por último, ha reiterado las principales reivindicaciones del empresariado valenciano, entre ellas la infrafinanciación autonómica, la ejecución de los presupuestos comprometidos, la reconstrucción urgente de las zonas afectadas por la DANA, y la mejora de las infraestructuras estratégicas y el abastecimiento hídrico y energético. “Presidir la CEV no puede tener otro sentido que defender con firmeza la libertad de empresa y el orgullo de ser empresarios y empresarias. Es nuestro momento”, ha concluido Vicente Lafuente.

Lafuente toma el testigo de Salvador Navarro, quien también se ha dirigido a la Asamblea al inicio de la reunión para agradecerles la transformación de la CEV “que hemos construido juntos”. Navarro se ha mostrado satisfecho del trabajo hecho y convencido de que gracias a esa transformación “hoy la CEV es una marca consolidada, posicionada y respetada; un referente en toda la Comunitat e incluso a nivel nacional”.

Órganos de Gobierno y secretaría general

Tras la celebración de la Asamblea Electoral, la Junta Directiva, recién constituida, ha aprobado la designación de los diez vicepresidentes de la Confederación; así como la de los 20 vocales que, a propuesta de los recién nombrados vicepresidentes, completan la Junta Directiva. Por último, se ha elegido al Comité Ejecutivo y a los vocales que entrarán a formar parte de la Junta Directiva de CEOE.

Asimismo, la Junta Directiva ha aprobado la propuesta de nombramiento de Inmaculada García Pardo como nueva secretaria general de la CEV, en sustitución de Esther Guilabert Bordonado. Ingeniera Técnica Industrial (UPV) y licenciada en Ciencias y Tecnología Medioambiental (Middlesex University), Inmaculada García cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Confederación, donde ha desempeñado distintas responsabilidades a lo largo de los últimos años. En 2022 fue nombrada directora general, tras haber ejercido previamente como directora de Relaciones Empresariales y directora del Área Técnica, cargos desde los que ha contribuido de manera decisiva al fortalecimiento organizativo e institucional de la CEV.

Junto a Lafuente y, tras recibir el respaldo de sus asambleístas, también han sido proclamados Eva Blasco, como presidenta de CEV Valencia; Luís M. Martí, como presidente de CEV Castellón, y César Quintanilla, como presidente de CEV Alicante.