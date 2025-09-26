Vicente Lafuente aspira a presidir la CEV con un proyecto "coral" y "evolucionado"

El presidente de Femeval, Vicente Lafuente, ha confirmado este viernes que presentará su candidatura para dirigir la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). El anuncio se ha producido después de que hace unos días, el actual dirigente de la organización, Salvador Navarro, comunicase que no optaría a la reelección.

Lafuente ha indicado que tanto él como Navarro han querido que el "ruido mediático que suelen producir procesos electorales de confrontación no eclipse la línea de trabajo que llevamos", en materias como la productividad, la competitividad o el absentismo.

"Estoy trabajando en la candidatura en la más absoluta discreción y recabando el mayor número de aportaciones", ha apuntado el portavoz de Femeval, al tiempo que ha destacado que quiere mantener el "legado" y buscará "el mayor consenso posible" para que su presidencia, si se materializa, sea "coral".

Preguntado por la "tensa" relación entre Navarro y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, y por cuál debe ser la relación entre éste y la patronal, Vicente Lafuente ha indicado que este asunto lo ha llevado directamente Salvador Navarro.

"Lo que siempre hemos demostrado las organizaciones empresariales es una neutralidad política a prueba de bombas, la lealtad por las instituciones. Esa lealtad creo que se tiene que mantener y que, por encima de los problemas personales o las diferencias, prevalecen las entidades sobre las personas", ha manifestado.

Lafuente ha añadido que el hecho de que haya "una relación difícil en un momento determinado es algo que no ayuda", y que las personas que están "debajo" no deben salir perjudicadas.