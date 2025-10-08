València suspende la Procesión Cívica 2025 a la espera de la evolución meteorológica

El Dia de la Comunitat Valenciana 2025 llega pendiente de la meteorología. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido, en el momento de la redacción de esta información, el aviso naranja por lluvias que pueden ser puntualmente fuertes en los litorales de Valencia y Alicante para este 9 d'Octubre, de manera que algunos de los actos festivos y oficiales podrían correr peligro en caso de que dicha previsión meteorológica acabe cumpliéndose.

De entrada, el Ayuntamiento de València ha decidido suspender preventivamente la Procesión Cívica, que debe recorrer las principales calles de València durante el mediodía del 9 d'Octubre. No obstante, el dispositivo especial se mantiene porque, en caso de que AEMET rebaje el aviso de naranja a amarillo, el Consistorio de la capital valenciana reanudará la celebración.

"Suspenderemos la Procesión Cívica en tanto en cuanto haya una alerta naranja en la ciudad de València", ha anunciado la alcaldesa de València, María José Catalá, tras una reunión del CECOPAL valenciano. "Ahora bien, si la alerta evolucionara durante el día de hoy [ocho de octubre] o, incluso, a primera hora de mañana [nueve de octubre], el Ayuntamiento retomaría la Procesión Cívica", ha añadido Catalá.

"Es decir, vamos a mantener el operativo de Policía Local, el operativo de Bomberos, vamos a mantener el vallado y vamos a hacer el vallado de todo el recorrido", ha precisado la alcaldesa de València en declaraciones a los medios de comunicación. El castillo de fuegos artificiales y el espectáculo de drones previstos en la Ciutat de les Arts i de les Ciències se adelantan, por su parte, a las 22:00 horas.

Lo cierto es que muchos municipios de norte a sur de la Comunitat Valenciana vienen cancelando, durante las últimas horas, actos de todo tipo del 9 d'Octubre en sus respectivas localidades. Puntos como Sagunt (Camp de Morvedre) o Carcaixent (Ribera Alta) han modificado o directamente cancelado su agenda de eventos para este Dia de la Comunitat Valenciana 2025.