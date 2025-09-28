Valencia suspende la actividad lectiva por lluvia en las pedanías afectadas por la DANA y zonas inundables

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas para este lunes en toda la provincia y ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la DANA y zonas inundables.

En concreto, los centros educativos en zonas inundables que este lunes no tendrán clase son:

CEIP Camí de l'Horta (Benimàmet-Beniferri).

CEIP José Senent (Masarrochos).

IES Isabel de Villena (València).

CEIP Vicente Blasco Ibáñez (València).

Escola Privada de Música de El Palmar (El Palmar).

Escola Privada de Música Agrupació Musical (Masarrochos).

Centre Estranger Valencia Montessori School (València).

Las escuelas que cancelan su actividad lectiva en las pedanías son:

Centre Privat Nuestra Señora del Rosario (València).

CEIP Forn d'Alcedo (Horno De Alcedo).

CEIP Padre Manjón (València).

Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral).

Escola Privada de Música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral).

IES El Ravatxol (Castellar-Oliveral).

CEIP Castellar- Oliveral (Castellar-Oliveral).

Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre (València).

Centre Privat FP Cffolgado València.

CEE PÚB. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral).

Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral).

Escola Privada de Música Sedajazz (València).

En el resto de centros escolares de la ciudad se recomienda suspender las actividades al aire libre en zonas de recreo y ser trasladadas a zonas de interior.

Se suspenden actividades deportivas al aire libre y se cierran parques y jardines

También se suspenden las actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal al aire libre; se cierran los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior, así como los cementerios municipales, y se abre el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Desde el Ayuntamiento recomiendan hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del consistorio, en el que se actualizará toda la información.

Cuatro comunidades, en alerta por lluvias

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana activarán a partir de las 15 horas la alerta naranja (riesgo importante) por lluvias muy fuertes, hasta 40 litros en una hora, a causa de una borrasca extratropical "potencialmente peligrosa" que impactará especialmente al sur y este, con intensidad torrencial, desde hoy hasta el martes.

Así lo ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tras pedir precaución ante posibles inundaciones en zonas bajas y crecidas; la "situación es potencialmente peligrosa", ha insistido.

Además de las anteriores comunidades en alerta por lluvias, otras tres también lo están pero en amarillo (riesgo para ciertas actividades); se trata de Andalucía (también bajo aviso amarillo por temporal marítimo), Navarra y La Rioja.