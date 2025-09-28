BORRASCA EXTRATROPICAL

Valencia suspende la actividad lectiva por lluvia en las pedanías afectadas por la DANA y zonas inundables

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana activarán a partir de esta tarde la alerta naranja por lluvias muy fuertes.

👉 La AEMET advierte de la llegada de una borrasca "potencialmente peligrosa" que dejaría lluvias de "intensidad torrencial"

Madrid |

Una persona se protege con una sombrilla de playa de una tormenta. | EFE/ Quique García

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas para este lunes en toda la provincia y ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la DANA y zonas inundables.

En concreto, los centros educativos en zonas inundables que este lunes no tendrán clase son:

  • CEIP Camí de l'Horta (Benimàmet-Beniferri).
  • CEIP José Senent (Masarrochos).
  • IES Isabel de Villena (València).
  • CEIP Vicente Blasco Ibáñez (València).
  • Escola Privada de Música de El Palmar (El Palmar).
  • Escola Privada de Música Agrupació Musical (Masarrochos).
  • Centre Estranger Valencia Montessori School (València).

Las escuelas que cancelan su actividad lectiva en las pedanías son:

  • Centre Privat Nuestra Señora del Rosario (València).
  • CEIP Forn d'Alcedo (Horno De Alcedo).
  • CEIP Padre Manjón (València).
  • Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral).
  • Escola Privada de Música C.Instr. Musical Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral).
  • IES El Ravatxol (Castellar-Oliveral).
  • CEIP Castellar- Oliveral (Castellar-Oliveral).
  • Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Sambori-Latorre (València).
  • Centre Privat FP Cffolgado València.
  • CEE PÚB. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral).
  • Centre Priv. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral).
  • Escola Privada de Música Sedajazz (València).

En el resto de centros escolares de la ciudad se recomienda suspender las actividades al aire libre en zonas de recreo y ser trasladadas a zonas de interior.

Se suspenden actividades deportivas al aire libre y se cierran parques y jardines

También se suspenden las actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal al aire libre; se cierran los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior, así como los cementerios municipales, y se abre el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Desde el Ayuntamiento recomiendan hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del consistorio, en el que se actualizará toda la información.

Cuatro comunidades, en alerta por lluvias

Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y la Comunidad Valenciana activarán a partir de las 15 horas la alerta naranja (riesgo importante) por lluvias muy fuertes, hasta 40 litros en una hora, a causa de una borrasca extratropical "potencialmente peligrosa" que impactará especialmente al sur y este, con intensidad torrencial, desde hoy hasta el martes.

Así lo ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tras pedir precaución ante posibles inundaciones en zonas bajas y crecidas; la "situación es potencialmente peligrosa", ha insistido.

Además de las anteriores comunidades en alerta por lluvias, otras tres también lo están pero en amarillo (riesgo para ciertas actividades); se trata de Andalucía (también bajo aviso amarillo por temporal marítimo), Navarra y La Rioja.

