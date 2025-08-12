València recoge 66.000 kg de maderas y cañas en la primera semana de limpieza de las playas del Sur

El Ayuntamiento de València ha recogido 66.000 kilos de maderas y cañas durante esta primera semana de agosto tras finalizar, el pasado día 1, la restricción de acceso con motivo de la nidificación del chorlitejo para la limpieza de la arena con maquinaria pesada de las playas del Sur.

Una vez concluida la restricción se ha podido entrar con maquinaria en playas como la de El Saler, que forma parte del parque natural, para culminar la limpieza de la arena. Hasta el momento se ha procedido a limpiar el litoral de costa que va desde el Arbre del Gos, El Saler hasta la Gola de Pujol.

Según el concejal del Área de Residuos y Mejora Climática, Carlos Mundina, el mar aún está sacando todos los días restos que proceden de la dana.

Los trabajos continuarán la próxima semana y está previsto que se incrementen los medios utilizados para esta tarea en un tractor y ocho operarios más con el objetivo de agilizar limpieza manual y conseguir la máxima limpieza en la arena de cañas y troncos en el menor tiempo posible.