València pide planificar los desplazamientos de septiembre por el corte de Giorgeta y Pérez Galdós

El verano suele ser la época de acometer obras en las grandes ciudades. Las instituciones aprovechan que el tráfico rodado desciende durante la temporada estival para poner en marcho dichos trabajos con las mínimas perturbaciones posibles en la movilidad urbana. Ejemplo de ello es la remodelación de las avenidas Giorgeta y Pérez Galdós, la gran obra del verano 2025 en València por la importancia de ambas vías.

La obra del verano y, en realidad, de más allá de él porque septiembre vendrá igualmente protagonizado por el corte tanto de Giorgeta como de Pérez Galdós. Por ello, el Ayuntamiento de València pide a la ciudadanía que vaya planificando sus desplazamientos de cara a septiembre, especialmente, con la vuelta a la rutina y al 'cole' teniendo en cuenta esta serie de alteraciones al tráfico rodado.

"Estamos muy pendientes de cara al inicio de curso, al mes de septiembre, para coordinar la movilidad y los cortes de tráfico", afirma el alcalde de València en funciones y concejal de Urbanismo, Juan Giner, quien asegura que dichos trabajos de remodelación de las avenidas Giorgeta y Pérez Galdós están cumpliendo con los plazos inicialmente previstos.

"Sobre todo, concienciar mucho a la ciudadanía para que o utilice el transporte público o rutas alternativas, sobre todo, de cara al inicio del curso escolar, el ocho de septiembre", destaca Giner en declaraciones a los medios de comunicación.