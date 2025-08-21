MOVILIDAD Y TRÁFICO

València pide planificar los desplazamientos de septiembre por el corte de Giorgeta y Pérez Galdós

El Ayuntamiento, que asegura que los trabajos de remodelación de ambas avenidas están cumpliendo con los plazos inicialmente previsto, recomienda utilizar el transporte público o emplear rutas alternativas

Ramón Pérez

València |

El verano suele ser la época de acometer obras en las grandes ciudades. Las instituciones aprovechan que el tráfico rodado desciende durante la temporada estival para poner en marcho dichos trabajos con las mínimas perturbaciones posibles en la movilidad urbana. Ejemplo de ello es la remodelación de las avenidas Giorgeta y Pérez Galdós, la gran obra del verano 2025 en València por la importancia de ambas vías.

La obra del verano y, en realidad, de más allá de él porque septiembre vendrá igualmente protagonizado por el corte tanto de Giorgeta como de Pérez Galdós. Por ello, el Ayuntamiento de València pide a la ciudadanía que vaya planificando sus desplazamientos de cara a septiembre, especialmente, con la vuelta a la rutina y al 'cole' teniendo en cuenta esta serie de alteraciones al tráfico rodado.

"Estamos muy pendientes de cara al inicio de curso, al mes de septiembre, para coordinar la movilidad y los cortes de tráfico", afirma el alcalde de València en funciones y concejal de Urbanismo, Juan Giner, quien asegura que dichos trabajos de remodelación de las avenidas Giorgeta y Pérez Galdós están cumpliendo con los plazos inicialmente previstos.

"Sobre todo, concienciar mucho a la ciudadanía para que o utilice el transporte público o rutas alternativas, sobre todo, de cara al inicio del curso escolar, el ocho de septiembre", destaca Giner en declaraciones a los medios de comunicación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer