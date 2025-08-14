València logra financiación europea para transformar las pedanías del Sur en barrios resilientes al cambio climático

La Comisión Europea ha aprobado oficialmente el proyecto “Urban Flow”, presentado por el Ayuntamiento de València en el marco de la convocatoria “Repensando Espacios urbanos hacia la Neutralidad de Clima”. El objetivo es transformar los espacios públicos de las pedanías de La Torre, El Forn d'Alcedo y Castellar-L'Oliveral en entornos resilientes y adaptados al clima.

Está previsto desarrollar soluciones basadas en la naturaleza para gestionar de forma más eficiente las aguas pluviales y minimizar los riesgos de inundación. Según la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, esta concesión reconoce el compromiso de València con una recuperación que va más allá de la reconstrucción.

También se desarrollarán soluciones piloto en la ciudad, como la gestión dinámica del bordillo urbano, herramientas de gemelo digital local o nuevas soluciones de movilidad compartida y sostenible. La concesión de este proyecto sitúa a València como una de las ciudades europeas de referencia en adaptación urbana al cambio climático.