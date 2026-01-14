València llora la muerte del alcalde que modernizó la ciudad

Este miércoles hemos conocido que el exalcalde socialista de València Ricard Pérez Casado falleció el pasado lunes por la noche a los 80 años de edad. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial en la ciudad, desde este miércoles hasta el viernes. También ha ordenado suspender todos sus actos oficiales y este jueves se celebrará un pleno extraordinario para despedirle de manera oficial. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha traslado las condolencias a la familia de Pérez Casado en nombre de todos los valencianos:

El Ayuntamiento de València, además, ha colocado en la Casa Consistorial un libro de condolencias que estará disponible hasta el viernes por la tarde para recoger los mensajes de despedida de los vecinos que deseen acercarse.

Pérez Casado fue alcalde de València nueve años, desde 1979 hasta su dimisión en 1988 por sus desacuerdos con las direcciones nacional y autonómica de su partido. Durante su etapa de gobierno impulsó la creación de los Jardines del Turia o del Palau de la Música. Una trayectoria que han querido destacar tanto la secretaria general de los socialistas de València, Pilar Bernabé, como la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles:

Años después de dejar la alcaldía, en 1996, Ricard Pérez Casado fue llamado para ser el Administrador de la Unión Europea en la ciudad de Mostar, devastada por la Guerra de los Balcanes. Y también, a principios de este siglo, fue comisionado del gobierno para la Copa del América.