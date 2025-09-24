València instala en La Torre una sirena para alertar a la población ante posibles emergencias

LEER MÁS Un plan de 120 millones blinda el agua en València gracias a dos hechos únicos en Europa

El Ayuntamiento de València ha instalado en la pedanía de La Torre un sistema de alarma ante emergencias para prevenir a la ciudadanía. Se ha habilitado una sirena que puede escucharse a una distancia de entre 2 y 3 kilómetros en todas las direcciones y que se activa mediante control remoto.

La alcaldesa, María José Catalá, anunció la implantación de este proyecto piloto en el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado hace unos días. Catalá dio a conocer el desarrollo de esta iniciativa, que sigue los pasos de las alertas que se utilizan en países como Japón.

El sistema permitirá prevenir a la población ante la amenaza de emergencias de todo tipo, como lluvias torrenciales o riadas. No obstante, de momento solo se activará en caso de amenaza de inundaciones, según ha aclarado el gobierno local. La próxima semana está previsto realizar un simulacro que permitirá comprobar el alcance y eficacia del mecanismo. Una vez realizado el simulacro, se analizará la efectividad del sistema y se estudiará la forma de extenderlo al resto de las pedanías de València, según ha explicado el concejal de Protección Civil y Emergencias, Juan Carlos Caballero:

El dispositivo consta de una sirena ubicada en alto, con una potencia de 1.200 watios, que puede escucharse a una distancia de hasta 3 kilómetros. Además, para garantizar que el sonido llega a todos los puntos, se han dispuesto 8 altavoces que permiten que se escuche de forma omnidireccional.

La alarma se activa mediante control remoto desde el Centro de Telecomunicaciones de los Bomberos municipales, aunque también se puede conectar al CISE (Centro Integral de Seguridad y Emergencias de València) o integrarlo en la red TETRA (redes de comunicaciones críticas para emergencias).

Plan de Infraestructuras Críticas

El proyecto se enmarca en el Plan de Infraestructuras Críticas 2026-2031 del Ayuntamiento, que la alcaldesa presentó días atrás, y que contempla una inversión de 120 millones de euros para hacer más resiliente a la ciudad ante emergencias y catástrofes. En proyecto de alarmas en La Torre va acompañado de la formación específica a la ciudadanía mediante el ‘Plan València + Segura’. Asimismo, se incluye un estudio sobre la población más vulnerable para establecer puntos prioritarios de evacuación si fuera necesario.