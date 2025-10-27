València instala cámaras para controlar el caudal del Nuevo Cauce del Turia tras la dana

El Ayuntamiento de València culminará esta semana la implantación de un sistema de videovigilancia en el Nuevo Cauce del Turia para controlar posibles crecidas del caudal. Ésta fue una de las propuestas realizadas por los expertos y técnicos que participaron en la comisión municipal de recuperación tras la dana de hace un año y también forma parte del plan de mejora de las infraestructuras críticas elaborado por el consistorio.

Está previsto colocar cámaras a lo largo del Nuevo Cauce, dentro del término municipal de València. Ya se han instalado cuatro a la altura de las pedanías de La Torre, Forn d’Alcedo, Castellar-l’Oliveral y Pinedo. Otras dos quedarán colocadas esta misma semana a la altura del polígono industrial Vara de Quart y en las cocheras de la EMT del barrio de San Isidro. La alcaldesa, María José Catalá, ha explicado que, gracias a este sistema de videovigilancia la Policía Local, podrá controlar en todo momento el caudal que lleva el Nuevo Cauce:

La alcaldesa ha añadido que a finales de noviembre se instalará una cámara más, dotada de un sensor-radar de alta precisión, capaz de medir el caudal acumulado en el Nuevo Cauce en cada momento. Pero Catalá ha insistido en que todo este sistema de videovigilancia se queda cojo si la Confederación Hidrográfica del Júcar no instala a su vez el sistema de alerta temprana en todos los barrancos de su competencia: