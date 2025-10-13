València ingresará casi siete millones de euros en cuatro años por la venta del papel y el cartón recogido por las contratas de la basura

El Ayuntamiento de València ha adjudicado el contrato para la venta del papel y el cartón que retiran las empresas responsables de la limpieza viaria y la recogida de las basuras de la ciudad. Gracias a este contrato el consistorio ingresará a lo largo de los próximos cuatro años casi siete millones de euros por la venta ‘al peso’ de este material para su posterior reciclaje.

El contrato abarca tanto la gestión del papel y el cartón que se deposita en los contenedores azules repartidos por toda la ciudad, como el que se recoge mediante el servicio ‘puerta a puerta’ que el Ayuntamiento presta a algunos comercios. Sin embargo, no contempla la retirada y traslado del material, puesto que serán las empresas encargadas de la recogida de basuras las que lo llevarán hasta la planta de reciclaje la empresa adjudicataria.

Los pliegos del concurso establecían que la planta para tratar el papel y el cartón debía estar a menos de 25 kilómetros de la ciudad de València y tener capacidad para recibir diariamente hasta cien toneladas. En este sentido la empresa adjudicataria que, como ya adelantamos en Onda Cero el pasado mes de mayo es Saica Natur, cuenta con una planta de tratamiento en el polígono Fuente del Jarro de Paterna.

Los puntos adjudicados por la ubicación de la instalación ha sido clave para decantar el concurso a favor de esta empresa puesto que la planta propuesta por la otra oferta presentada, de la empresa Acteco, está más lejos, concretamente en Náquera. El concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, explica que este contrato permitirá reciclar el papel y el cartón que genera València para contribuir así a un modelo de economía circular:

La vigencia del contrato es de dos años, más dos posibles prórrogas anuales. El precio exacto para la venta del papel y el cartón variará mensualmente en función de cómo fluctúe el valor de mercado de este material.