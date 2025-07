València homenajea a los autobuseros madrileños de la DANA con el Puente de la Comunidad de Madrid

La DANA de València ha provocado un gran número de desafíos en muchos sentidos. Las inundaciones del veintinueve de octubre dejan 228 personas fallecidas y cuantiosos daños materiales pero, también, un reto en clave de movilidad: la recuperación de la red de transportes en la zona cero de la DANA después de que la fuerza del agua arrasase carreteras y derribase puentes, dejando infraestructuras como la de Metrovalència en estado crítico.

Instituciones como la Comunidad de Madrid movilizó a sus conductores y conductoras de autobuses que, ahora, han sido públicamente homenajeados por su trabajo en las áreas afectadas por las inundaciones. Han sido, en total, más de 200 profesionales en los últimos ocho meses. Han recorrido más de 600.000 kilómetros y han desplazado a 4,3M de pasajeros de la zona cero durante todo este tiempo.

"De verdad, gracias por su servicio, esfuerzo y educación. No sé cómo habría ido al colegio porque, gracias a ustedes, no me he tenido que levantar a las 05:00 de la mañana. De verdad, muchas gracias por todo. Sepan que jamás olvidaré su esfuerzo y amabilidad", reza una carta de agradecimiento firmada por una usuaria de Torrent y que ha sido leída en voz alta por Miriam López, una de las conductoras madrileñas desplazadas al epicentro de la DANA.

Conductores y conductoras han recibido, uno por uno, diplomas que acreditan su "respuesta ejemplar" y certifican su Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo. El conseller de Territorio e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha aprovechado el acto, celebrado en Madrid, para anunciar que uno de los puentes de la zona cero llevará el nombre de la Comunidad de Madrid.

"El puente que cruza el Barranco del Poyo en la CV-403, lo que los de Torrent llaman el 'Puente de McDonald's', va a tener nombre. Hemos acordado y vamos a lanzar que se llame Puente de la Comunidad de Madrid", ha explicado Martínez Mus.