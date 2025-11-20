València exige acelerar el Corredor Mediterráneo en un último gran acto empresarial

València ha sido el escenario del último gran acto empresarial del Movimiento Quiero Corredor. Empresarios y representantes de la sociedad civil se han reunido en el Roig Arena para analizar los avances del Corredor Mediterráneo y exigir que la infraestructura avance según lo previsto.

En el acto, Juan Roig ha sido contundente al valorar los avances conseguidos hasta ahora asegurando que en València están insatisfechos. El empresario ha insistido en que València continúa sin una conexión ferroviaria eficiente con Barcelona y Alicante, y que esto sería esencial para impulsar la riqueza en el Mediterráneo.

Por otra parte, Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, ha señalado que hay previsión y compromiso.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, reafirma los plazos temporales del proyecto.

La reivindicación continúa, y se espera que la ejecución sea lo más rápida posible.