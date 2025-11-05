València encarga las tres primeras piezas de su ruta escultórica de personajes de la literatura y el cine

El Ayuntamiento de València ha adjudicado el primer contrato para comenzar a hacer realidad la creación de una ruta de esculturas de personajes del cine y la literatura relacionados con la ciudad. Este proyecto prevé la creación de un circuito de esculturas de bronce y a tamaño natural de personajes de novelas y películas ambientadas en la ciudad, que contarán con códigos QR con toda la información sobre cada obra.

El artista Alfredo Llorens ha sido el ganador del concurso público convocado para la ejecución de las tres primeras piezas. Dos de ellas reproducirán personajes de la novela ‘Arroz y Tartana’ de Blasco Ibáñez, mientras que la otra estará dedicada a la película ‘La gran aventura de Mortadelo y Filemón’, del director Javier Fesser.

Las esculturas costarán 145.000 euros y se prevé que puedan quedar instaladas a lo largo del año que viene, como explica el concejal de Acción Cultural, José Luis Moreno:

Las dos piezas relacionadas con ‘Arroz y Tartana’ se ubicarán en la plaza del Mercat, donde Blasco Ibáñez situó la trama de la novela. Por su parte, la escultura de Mortadelo y Filemón se colocará las inmediaciones de la calle de Dalt, en el barrio del Carmen, donde se rodó parte de la película.

Alfredo Llorens trabajó dos décadas como escultor para la firma de porcelanas Lladró y es autor, entre otros, del monumento al arquitecto Rafael Guastavino instalado en la plaza de la Reina.