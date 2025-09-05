València encarga un censo para eliminar el amianto de todos los edificios de la ciudad

El Ayuntamiento de València se ha puesto manos a la obra para eliminar cualquier rastro de amianto de los edificios e instalaciones de la ciudad. Según ha sabido Onda Cero, el consistorio ha licitado por importe de 30.000 euros la elaboración de un censo de emplazamientos sospechosos de contener este mineral potencialmente cancerígeno. El listado incluirá inmuebles tanto públicos como privados.

La empresa adjudicataria tendrá un plazo de tres meses para entregar el documento, que también deberá incluir un calendario que planifique la retirada del amianto, priorizando aquellas localizaciones que presenten mayor peligrosidad o exposición a población vulnerable. La confección de este censo responde a una ley estatal del año 2022 sobre residuos y suelos contaminados que obliga a todos los ayuntamientos a realizarlo y para la elaboración de los pliegos de la licitación se ha seguido una guía de directrices publicada por el Ministerio de Sanidad para apoyarles en esta tarea.

De acuerdo con esa guía, la elaboración del censo debe comprender “la localización de las instalaciones y emplazamientos sospechosos de contener materiales con amianto en todo el término municipal, urbano y rural, tanto de titularidad pública como privada”. También se incluirá “su posterior identificación como material con amianto y la valoración del riesgo potencial que posibilite la toma de decisiones para su correcta gestión”.

Material prohibido

El uso del amianto en materiales de construcción está prohibido en España desde años por su peligrosidad para la salud. Es nocivo respirar sus fibras, que se desprenden cuando es cortado o golpeado. De ahí que para su retirada los operarios deban ir provistos con equipos de protección adecuados.

En València se calcula que más de 16.000 edificios contienen amianto. Son los que se construyeron hace 30 años o más y constituyen cerca de la mitad de todos los que hay en la ciudad. En aquellos años las bajantes y tuberías se confeccionaban con fibrocemento, un material que contiene amianto. También muchas naves industriales de esa época tenían cubiertas de uralita, donde este mineral cancerígeno está muy presente.