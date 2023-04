Un Valencia a la deriva se hunde en Almería

No hay forma, no lo hace el Valencia CF, de nuevo derrota y esta vez ante el Almería, penúltimo en tabla clasificatoria. Una derrota que hunde de nuevo en la tabla a los de Mestalla en posiciones de descenso. A pesar de que el Valencia no ha hecho un mal partido no es capaz, no puede y cualquier momento de desconexión golpea a los hoy de negro, dos goles en el arranque de la segunda parte que reaccionó con el gol de Castillejo.

Vendrían momento buenos, de intentar, de ir pero ni aún con esas, este Valencia vive en tensión y con miedo, sin suerte con el VAR, sin suerte con nada y además con lesiones de jugadores importantes como el caso de Justin Kluivert y Nico González, el primero con un pinchazo en el muslo izquierdo y el segundo con un golpe en el tobillo a los que habrá que estar muy atentos.

Otra derrota que se puede escenificar en la última jugada del encuentro cuando intentaba el Valencia empatar el encuentro, balón para Foulquier que acaba centrando con la zurda, su pierna menos mala. Esa acción explica muchísimas cosas.

Próximo rival, el Sevilla, otra final, ¿les suena?.