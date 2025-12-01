València creará una aplicación para poder recorrer una ruta urbana por lugares relacionados con el Santo Grial

LEER MÁS València impulsa un museo dedicado al Santo Cáliz que se inaugurará a lo largo de 2027

El Ayuntamiento de València ha licitado el contrato para diseñar una aplicación para dispositivos móviles que permita recorrer de manera autónoma la ruta urbana diseñada por el consistorio con motivo del III Año Jubilar del Santo Cáliz, que arrancó el pasado mes de octubre. La iniciativa también se enmarca en la estrategia del gobierno local de potenciar la ciudad del Turia como un destino turístico sostenible.

El itinerario discurre por los doce puntos del centro histórico de la ciudad más vinculados a la histórica reliquia como el Amudín, la Lonja o la Catedral.

Según ha sabido Onda Cero, El Ayuntamiento va a destinar alrededor de 120.000 euros para digitalizar esta ruta mediante una ‘app’ que permitirá recorrer esos diferentes hitos de forma autoguiada e interactiva, incorporando contenidos multimedia, gamificación y geolocalización. En este sentido, cada uno de los puntos del itinerario dispondrá de una ficha informativa con textos, fotografías e infografías, así como un vídeo explicativo. La información estará en castellano, valenciano e inglés.

La empresa adjudicataria del contrato también deberá instalar dos paneles digitales informativos de la ruta, un vídeo general que recoja la esencia, historia y elementos destacados, y otro con imágenes aéreas tomadas mediante un dron que permita disponer de planos espectaculares del conjunto del itinerario y su entorno. La empresa dispondrá de un plazo de tres meses para desarrollar todos los elementos contenidos en el proyecto.