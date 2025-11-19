València convoca el concurso de escaparates navideños con el objetivo de fomentar el comercio local

El Ayuntamiento de València ha convocado el concurso de escaparates de Navidad para promocionar el comercio de proximidad. En concreto, esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a los pequeños negocios, fomentar las compras locales y llenar de ambiente navideño las calles.

El consistorio, con este fin, ha destinado 10.000 euros en premios que se repartirán entre los cuatro escaparates mejor valorados. El más destacado recibirá 4.000; el segundo premio tiene un importe de 3.000, el tercero, de 2.000 y el cuarto, de 1.000, tal y como ha informado el Ayuntamiento.

Según las bases de este concurso, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Sede Electrónica, podrán participar personas físicas o jurídicas que sean titulares de establecimientos comerciales en planta baja, dedicados a la venta al por menor o a servicios. Asimismo, la inscripción se podrá formalizar, hasta el día 9 de diciembre, por vía electrónica o presencial, y deberá incluir fotografías del escaparate decorado, además de la documentación requerida.

Los escaparates deberán estar decorados entre el 15 y el 19 de diciembre y el fallo del jurado se conocerá antes del 30 de diciembre. Por su parte, el concejal de Comercio, Santiago Ballester, ha indicado que, con esta convocatoria, "el Ayuntamiento refuerza su compromiso con el comercio de barrio, la dinamización económica y la creación de espacios atractivos para la ciudadanía durante las fiestas".