La UPV recupera la voz de Fran, un valenciano con ELA, a partir de audios de WhatsApp

La Universitat Politècnica de València ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que permite recuperar y reproducir la voz de los y las pacientes de ELA. Lo han hecho con la voz de Fran, un vecino de Benaguasil (València) que padece esta patología. Han reconstruido su voz a partir de unos cuantos audios de WhatsApp que tenían de él antes de comenzar a sufrir esta enfermedad.

Los investigadores analizaron aspectos como su timbre, su dinámica vocal y crearon, así, un modelo adaptativo. Han conseguido recuperar la voz de Fran tanto en castellano como en valenciano y han podido hacer que él vuelva a hablar. "Para mí, ha sido una alegría inmensa participar en este fabuloso proyecto de recuperación de mi voz original a través de la inteligencia artificial", celebra Fran, ahora en voz alta.

"Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos en mi propia voz. A pesar de las grandes dificultades que sufrimos en este estado tan avanzado de la ELA, estoy súper agradecido a todos los que habéis trabajado para sacar adelante este proyecto", agradece este vecino de Benaguasil (València), protagonista de esta innovadora investigación de la Universitat Politècnica de València.

Con avances como este, la Politécnica de Valencia destaca el "potencial humanizador" de la inteligencia artificial. Reivindican que resultados como este van a favor de todos y todas las que padecen la ELA.