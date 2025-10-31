La UPV licita por segunda vez la construcción de una fábrica de microchips de l’Eliana

LEER MÁS La UPV construirá en l’Eliana la primera fábrica valenciana de microchips

Según ha sabido Onda Cero, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha licitado por segunda vez las obras para construir en l’Eliana (Valencia) una planta piloto de fabricación de microchips, que será la primera de toda la Comunitat Valenciana. Hace unas semanas, como también adelantamos, la primera licitación tuvo que ser declarada desierta por falta de ofertas. A pesar de ello, la Politécnica no ha aumentado el presupuesto previsto para la ejecución de las obras, que se mantiene en algo más de 10 millones de euros.

La creación de esta instalación se enmarca en un proyecto seleccionado por la Unión Europea para reducir la dependencia de países terceros en la producción de semiconductores. En concreto, la planta piloto que se construirá en l’Eliana fabricará chips fotónicos, fundamentales para la conducción autónoma de vehículos o para las telecomunicaciones de alta velocidad.

Las instalaciones se levantarán en dos parcelas que suman más de 5.000 mil metros cuadrados situadas en un área industrial junto a la CV-375, que es la carretera que conecta l’Eliana con La Pobla de Vallbona. El consejo de gobierno de la UPV aprobó el pasado verano la compra de ambos solares.

Está previsto que en estas instalaciones trabajen alrededor de un centenar de personas a medio o largo plazo. El complejo constará de una nave industrial destinada a procesos de fabricación, oficinas, laboratorios, áreas técnicas y ‘sala limpia’.