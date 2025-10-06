La Unió pide a Europa que se autoricen más productos fitosanitarios contra las plagas del caqui

La Unió Llauradora ha advertido de que la producción de caqui sufrirá cada vez "más destríos importantes" si las autoridades europeas no autorizan el uso de más productos fitosanitarios y materias activas contra las plagas.

El secretario general de la organización agraria, Carles Peris, ha indicado que es "imprescindible" que se faciliten "permisos excepcionales" de materias activas que ayuden a gestionar el cotonet, la mosca blanca o los trips.

Peris ha reclamado que desde Europa exijan la "reciprocidad" con los países terceros en el uso de estos materiales y ha pedido un registro único de los mismos.

En este inicio de campaña de recolección se espera una "cosecha normal" y superior a las 300.000 toneladas, lejos todavía de la media productiva pero "mucho mejor" que las dos últimas campañas que tuvieron "un gran descenso" sobre todo la más reciente por la DANA.

No obstante, ha apuntado que el coste de explotación del cultivo es "cada vez más elevado" y el manejo agronómico resulta "cada vez más complejo por la fuerte presión de las plagas y la escasa disponibilidad de materias activas autorizadas".

También exige que el caqui no quede fuera de las futuras ayudas de la PAC y una mayor inversión en investigación de nuevas variedades que permitan alargar el calendario de recolección y suministro al mercado.