La Unió Llauradora denuncia el limbo en el que se encuentran alrededor del 6% de las parcelas afectadas por la dana

La Unió Llauradora ha denunciado el limbo en el que asegura se encuentran alrededor del 6% de las parcelas afectadas por la dana del pasado año y cuyos propietarios no saben cuándo cobrarán las ayudas ni lo que les corresponderá. Desde el sindicato agrario se ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que resuelva todas esas incertidumbres y además garantice los derechos de los propietarios.

Numerosas parcelas con actividad agraria consolidada, algunas con derechos reconocidos dentro de la PAC y otras incluso con autorizaciones de riego, van a ser incorporadas. Según Luis Javier Navarro, vicesecretario general de LA UNIÓ, supondrá un enorme impacto económico y jurídico.

También pide al Ministerio una compensación económica justa y proporcional que tenga en cuenta el valor patrimonial del suelo, la pérdida de capacidad productiva y el perjuicio económico generado. En relación con el riego, piden que se respeten los derechos preexistentes, permitiendo su traspaso a nuevas parcelas de sustitución. Para los casos en que existiera autorización de uso de pozo individual que se facilite una nueva autorización equivalente para el uso en la nueva ubicación.