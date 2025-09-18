La undécima manifestación contra Mazón por la DANA será el 28 de septiembre

Entidades sociales y sindicales han convocado la undécima movilización contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA del 29 de octubre. Será una manifestación el domingo 28 de septiembre con dos columnas que saldrán de Paiporta y de València para confluir en el llamado 'Puente de la solidaridad'.

La nueva movilización partirá la víspera de que se cumplan 11 meses de las inundaciones en las que murieron 229 personas en la provincia de Valencia. En el caso de Paiporta, la marcha saldrá a las seis de la tarde desde la residencia de personas mayores en la que murieron ahogados seis residentes.

A la misma hora saldrá otra columna desde el espacio cultural Rambleta de València, que tras la DANA se convirtió en uno de los focos de la solidaridad, donde más de 21.000 personas voluntarias se organizaron de manera espontánea para reunir alimentos, productos de higiene y material de limpieza como botas y palas y hacerlos llegar a las zonas afectadas.

Ambas columnas se unirán en el 'Puente de la Solidaridad', el nombre que se ha dado a la pasarela sobre el río Turia que conecta los barrios valencianos de Sant Marcel·lí y La Torre por donde un aluvión de personas cruzó a pie desde la capital los días posteriores a la tragedia para ayudar a los vecinos de localidades cercanas como Paiporta, Catarroja o Alfafar.

Tras la concentración del pasado 29 de agosto en la plaza de la Virgen de València, junto al Palau de la Generalitat, en la que además de exigir la dimisión del president se homenajeó a las personas fallecidas en la tragedia, cuyos nombres se leyeron uno por uno, las entidades convocantes han vuelto a optar para septiembre por el formato de la manifestación.

Más de doscientas entidades sociales, ciudadanas y sindicales, junto a los comités locales de emergencia y reconstrucción y con el respaldo de las principales asociaciones de víctimas de la DANA son de nuevo quienes convocan la protesta contra Mazón.

Los convocantes han anunciado asimismo que la duodécima manifestación será el sábado 25 de octubre con motivo del primer año de la tragedia, que se cumplirá el 29 de octubre, día en que se celebrará el funeral de Estado por las 229 víctimas mortales en la Ciudad de la Artes y las Ciencias de València.