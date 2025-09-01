Los turistas internacionales en la Comunitat crecen un 1,4% en julio

La Comunitat Valenciana recibió un total de 1.494.369 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone un aumento del 1,37% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 2.225 millones, un 8,3% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De media, cada visitante gastó al día 148 euros en julio, un 6,18% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 10,05 días. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.489 euros, un 6,84% más que en julio del año anterior.

En lo que va de año hasta julio, 7.090.795 turistas han visitado este territorio (+4,74%) y han dejado un gasto en la región de 9.028,47 millones de euros (+6,74%).