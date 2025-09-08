Tres mil alumnos de municipios afectados por la DANA en Valencia pasarán el nuevo curso en barracones

A las 9 de la mañana ha arrancado el curso escolar 2025-2026 en la Comunitat Valenciana para más de 810.000 alumnos desde Infantil hasta Bachillerato y FP. De ellos, tres mil alumnos de municipios afectados por la DANA pasarán el curso en barracones.

FAMPA-Valencia afirman que son cerca de una decena y no sólo un par, tal y como ha asegurado en los últimos días el conseller de educación, José Antonio Rovira. Esta situación ha provocado que por el momento alumnos de centros ubicados en Algemesí, Paiporta, Utiel, Massanassa o Alfafar no hayan iniciado el curso y que las familias no sepan con certeza cuando podrán hacerlo.

Según el presidente de FAMPA Rubén Pacheco la situación demuestra que la Consellería no ha realizado una gestión eficiente.

Reitera Pacheco que también supone que el profesorado no pueda realizar la adaptación pedagógica que las aulas necesitan y que en algunos casos todavía no cuentan con mobiliario, luz, agua o conexión a internet.

A esto hay sumar problemas en el entorno de los centros educativos en los que este lunes si han comenzado las clases y que han denunciado algunos padres. Mientras ajenos a los problemas en sus centros educativos se han mostrado los alumnos que si han podido volver a las aulas en la zona DANA.

Otras incidencias de la jornada de inicio del curso las encontramos en los centros educativos que están dentro del Pla Edificant y en los que las obras de mejora o de construcción de los nuevos centros no ha concluido y el alumnado tampoco ha retomado este lunes las clases.