Los trabajos de extinción del incendio forestal de Teresa de Cofrentes se centran en dos puntos calientes

A primera hora de la mañana se han incorporado a las labores de extinción del incendio forestal declarado este miércoles por la tarde en la localidad valenciana de Teresa de Cofrentes, un total de siete medios aéreos que se suman a los efectivos terrestres que han trabajado durante toda la noche.

El fuego sigue activo y los vecinos desalojados de las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña no volverán de momento a sus viviendas. Lo ha confirmado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, quién ha explicado que los medios están trabajando "intensamente" en dos puntos calientes del fuego detectados en la zona suroeste.

De momento el fuego no se ha podido ni perimetrar ni controlar al tratarse de una zona de difícil acceso. Un incendio forestal, que se originó por un rayo y que ha causado mucha alarma no solo entre la población de Teresa de Cofrentes, sino también en la localidad vecina de Ayora. Merce es vecina de Ayora y trabaja en la residencia de Ancianos de Teresa de Cofrentes.

Pero el incendio de Teresa de Cofrentes no ha sido el único en la provincia de Valencia, también había uno en Millars que ha sido extinguido esta mañana.