SOCIEDAD

Ni trabajo estable ni capacidad económica para independizarse, la realidad de los jóvenes en la Comunitat

En el Día Mundial de la Juventud, 12 de agosto, las principales preocupaciones de los menores de 35 años continúan siendo la vivienda y el salario digno

ondacero.es

Valencia |

La incorporación tardía al mercado laboral obligará a los jóvenes a trabajar hasta los 71 años
La incorporación tardía al mercado laboral obligará a los jóvenes a trabajar hasta los 71 años | Pexels

Hoy 12 de agosto, Día Mundial de la Juventud, los jóvenes valencianos no tienen tanto que celebrar. Tener un trabajo no les garantiza poder construir un proyecto de vida, ni alquilar un piso y mucho menos comprar una casa.

Sus preocupaciones van mucho más allá de disfrutar de esta etapa de su vida.

Sus necesidades van desde conseguir un trabajo estable y capacidad económica para independizarse, hasta una mayor inversión en ayuda psicológica para los jóvenes y cierta estabilidad que les permita formar una familia. Desde Joves de Comisions Obreres coinciden y sus reivindicaciones se centran en tres aspectos: tiempo, techo y salario. Rocío Pascual es la secretaria de Empleo y Juventud de CCOO.

Denuncian que, aunque que los datos del desempleo juvenil mejoran, no lo hace la calidad de vida y muchos jóvenes no pueden permitirse irse de vacaciones o encender la calefacción en invierno.

Para cubrir algunas de estas necesidades, la Federación de Ocio y Turismo se ha adherido al Carnet Jove. Esta incorporación permitirá a las personas que posean el título acceder a nuevos descuentos en eventos culturales, musicales y turísticos ofrecidos por Fotur.

El papel de los jóvenes en la DANA

Precisamente hablando de los jóvenes, ellos fueron los primeros que no dudaron en salir de la comodidad de sus casas para calzarse las botas y adentrarse en el barro cuando aquel 29 de octubre la DANA arrasó la provincia de València.

Desde otros pueblos, desde la capital o incluso desde otras ciudades de España, se unieron, invirtieron parte de sus ahorros en comprar material y anduvieron durante horas para ayudar sin esperar nada a cambio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer