Ni trabajo estable ni capacidad económica para independizarse, la realidad de los jóvenes en la Comunitat

Hoy 12 de agosto, Día Mundial de la Juventud, los jóvenes valencianos no tienen tanto que celebrar. Tener un trabajo no les garantiza poder construir un proyecto de vida, ni alquilar un piso y mucho menos comprar una casa.

Sus preocupaciones van mucho más allá de disfrutar de esta etapa de su vida.

Sus necesidades van desde conseguir un trabajo estable y capacidad económica para independizarse, hasta una mayor inversión en ayuda psicológica para los jóvenes y cierta estabilidad que les permita formar una familia. Desde Joves de Comisions Obreres coinciden y sus reivindicaciones se centran en tres aspectos: tiempo, techo y salario. Rocío Pascual es la secretaria de Empleo y Juventud de CCOO.

Denuncian que, aunque que los datos del desempleo juvenil mejoran, no lo hace la calidad de vida y muchos jóvenes no pueden permitirse irse de vacaciones o encender la calefacción en invierno.

Para cubrir algunas de estas necesidades, la Federación de Ocio y Turismo se ha adherido al Carnet Jove. Esta incorporación permitirá a las personas que posean el título acceder a nuevos descuentos en eventos culturales, musicales y turísticos ofrecidos por Fotur.

El papel de los jóvenes en la DANA

Precisamente hablando de los jóvenes, ellos fueron los primeros que no dudaron en salir de la comodidad de sus casas para calzarse las botas y adentrarse en el barro cuando aquel 29 de octubre la DANA arrasó la provincia de València.

Desde otros pueblos, desde la capital o incluso desde otras ciudades de España, se unieron, invirtieron parte de sus ahorros en comprar material y anduvieron durante horas para ayudar sin esperar nada a cambio.