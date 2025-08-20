Torrent derriba 45 casas afectadas por la DANA: "No esperábamos esta desgracia"

Torrent ha comenzado la demolición de cuarenta y cinco casas afectadas por la DANA de València. Se trata de inmuebles ubicados en las riberas del Barranco del Poyo y del de l'Horteta, y presentan daños estructurales graves a consecuencia de las inundaciones del veintinueve de octubre. De momento, no se sabe si se podrá volver a construir en estas mismas zonas afectadas.

Ana Molina es una de las vecinas afectadas que han acudido para presenciar dichos trabajos de derrumbe. Ella ha perdido su casa y todo lo que había en su interior. Ahora, pide a las diferentes instituciones que no se olviden de casos como el suyo. Lo que más ansían es recuperar su vida diaria anterior a la fatídica jornada de las inundaciones de la DANA de València.

"Esta casa llevaba desde 1964. Mi marido nació en esa casa. Siempre hemos vivido muy bien. No esperábamos que esta desgracia pasara", reflexiona Molina. "Recuerdos de mis hijos, recuerdos de mis nietos, de mis cuñados... De todo el mundo", enumera esta torrentina afectada por las inundaciones en declaraciones a los medios de comunicación.

"¿Qué es lo que pedimos? Pedimos una estabilidad, la que teníamos aquí, donde éramos felices. Nada más", asegura Ana Molina preguntada por sus reivindicaciones una vez superada la catástrofe e iniciada la referida demolición de viviendas como la suya. "Mi casa no queda nada", zanja en declaraciones a los medios de comunicación.

Derrumbes en Torrent por la DANA: Alternativas habitacionales diferentes

Los derrumbes han empezado por el barrio de El Xenillet y se irán extendiendo a otras áreas durante los próximos dos meses, aproximadamente. "Algunas, en concreto, eran segundas residencias, con lo cual algunas [familias] sí han vuelto a su residencia habitual", explica la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

"Otras era su única residencia y, por parte de Servicios Sociales, se ha ido dando una respuesta de vivienda. Y, en otras, seguimos trabajando en respuestas también de vivienda para volver a reubicarse dentro del mismo entorno", prosigue Folgado en declaraciones a los medios de comunicación.

Derrumbes en Torrent por la DANA: "La prevención es aguas arriba"

En total, el Ayuntamiento de Torrent está invirtiendo más de 470.000 € en estas demoliciones. "Lo que siempre estamos trasladando a la Confederación [Hidrográfica del Júcar] es la necesidad de que se trabaje en ambos barrancos [Poyo y l'Horteta] porque, sobre todo, es la prevención aguas arriba", valora la alcaldesa de este municipio valenciano afectado por las inundaciones del veintinueve de octubre.

"Si se trabaja aguas abajo de una forma mucho más intensa, el agua seguirá llegando porque estamos en un punto en que tanto el Barranco de l'Horteta como el del Poyo son mucho más anchos que el que se tiene aguas abajo, en las zonas de Picanya y de Paiporta", reflexiona Amparo Folgado en declaraciones a los medios de comunicación.