Torrent y Alaquàs recuperan su conexión por el puente histórico, afectado por la DANA

El puente histórico sobre el Barranco del Poyo que une Torrent y Alaquàs, que sufrió graves estragos por parte de la DANA de València, vuelve a estar plenamente operativo. Se trata de una infraestructura clave para la movilidad entre ambas localidades de l'Horta Sud y que, tras diez meses de trabajos, ha quedado finalmente reabierto al tráfico rodado.

El puente data del siglo XIX. Por ello, su reconstrucción ha requerido técnicas especializadas para preservar el carácter histórico de la infraestructura. "Han sido trabajos bastante especiales ya que hemos intentado mantener la estética original que tenía el puente de piedra. Nos ha costado mucho de hacer", reconoce el director de las obras de reconstrucción, Juan Chiquillo.

"Han sido unas veinte toneladas de piedras en sillería. Han tenido que irse colocando una a una y atando a la otra parte del puente", explica Chiquillo en declaraciones a los medios de comunicación en el marco del acto oficial de inauguración de la infraestructura, que ha contado con la participación, entre otras autoridades, de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

Puente Torrent-Alaquàs: Modificaciones de prevención

La reconstrucción ha corrido a cargo, mayoritariamente, de empresas valencianas. Parte de la estructura incorpora ahora medidas de prevención ante posibles futuras riadas. "Toda la losa superior está hecha de forma continua de tal forma que, si viene una nueva avenida y ese agua golpea al tablero, costaría mucho más levantarlo ya que pesa muchísimo más de lo que lo hacía anteriormente", detalla Juan Chiquillo.

"También las cimentaciones se han reforzado", añade el director de las obras de reconstrucción del puente histórico sobre el Barranco del Poyo entre Torrent y Alaquàs, en plena zona cero de la DANA del veintinueve de octubre.

Puente Torrent-Alaquàs: 2M€ de inversión del Gobierno

El acto de inauguración ha contado, también, con la protesta de un grupo de afectados y afectadas por la DANA. Han coreado gritos como 'No són morts, són assassinats' o 'Mazón a prisión' aunque, en esta ocasión, en este acto oficial concreto, no ha estado presente el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Quien sí ha estado presente ha sido el subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez, quien ha recordado que el puente ha sido financiado íntegramente por el Gobierno por valor de 2M€. "Esto supone un apoyo y el empuje que está dando el Gobierno de España a la reconstrucción de los municipios DANA", reivindica Rodríguez en declaraciones a los medios de comunicación.

"El municipio de Torrent ha recibido, en total, 170M€. El Gobierno de España siempre está volcado en la reconstrucción", defiende el subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez.