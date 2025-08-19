Las toallitas revientan una tubería de Port Saplaya: "Van a la papelera, por favor"

El problema de la acumulación de toallitas en el alcantarillado se mantiene e, incluso, crece durante la temporada estival en la Comunitat Valenciana. El último ejemplo de ello se encuentra, precisamente, en una de las principales áreas turísticas de la costa valenciana: Port Saplaya, en Alboraia, uno de cuyos colectores ha reventado literalmente debido a la gran acumulación de estos productos higiénicos.

El reventón ha provocado una gran fuga en una de las calles de esta zona turística y ha dejado al descubierto todo tipo de restos fecales. Así, el Ayuntamiento de Alboraia ha lanzado una campaña que, con el título 'No alimentes el monstre', recuerda que las toallitas no se deben tirar al inodoro sino que se deben depositar directamente en la papelera.

"Estamos haciendo campañas constantes para que la gente tome conciencia de sus acciones para no 'alimentar al monstruo', tal y como decimos nuestra publicidad", asegura el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarría. "Tirar estas toallitas solo produce problemas en las tuberías y en los colectores. Las toallitas húmedas, a la papelera, por favor", zanja Chavarría.