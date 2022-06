LA BRÚJULA COMUNITAT VALENCIANA Y CAIXA POPULAR

Temps per a un cafè associatiu

Caixa Popular i Fundació Horta Sud col•laboren en el foment de l’associacionisme comarcal. Fins ara la col·laboració incloia, entre d’altres, el programa Escola d’Associacions, amb activitats entre formacions, assessories i jornades de dinamització i el projecte de reconstrucció comarcal Serà Horta Sud 2030. Enguany també impulsen un nou servei de dinamització del teixit associatiu, que porta per nom ‘Café Associatiu', per afavorir el treball en xarxa i l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva, que es desenvoluparà en les oficines de Caixa Popular i que estarà conduit per professorat de la Fundació Horta Sud.