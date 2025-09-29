El temporal deja ya acumulados de más de 200 l/m2 en Gandía en cinco horas

El temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana, y mantiene en aviso nivel rojo al litoral de Valencia, ha dejado acumulados de hasta 224,4 litros por metro cuadrado en Gandia (Valencia) en menos de cinco horas.

Según datos de la Asociación Valenciana de Metorología (Avamet), estos más de 200 litros por metro cuadrado medidos en el observatorio de Gandía-Parpalló-Borrell, en la comarca de la Safor y a pies del Mondúver, se han acumulado en menos de cinco horas.

Aemet señala que también ha habido acumulados de 177 l/m2 en Eslida (Castellón); 170,4 l/m2 en Pinet (Valencia); 160,7 en Barx (Valencia); 158,8 en Suera (Castellón); 158,4 en L,Alcúdia de Veo (Castellón); o 151,3 en Alfondeguilla (Castellón).

Según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), también ha habido acumulados de 195 l/m2 en Pinet (Valencia); 96 en el embalse de Onda, en Castellón; o 77,40 en la Balsa de Belcaire, en La Vall d'Uixó (Castellón).

Los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que ha habido acumulados de 70,8 l/m2 en Almassora (Castellón); 69,4 en Miramar (Valencia); 62,5 l/m2 en la zona del aeropuerto de Valencia, en Manises; y 51,2 l/m2 en Torreblanca (Castellón).

Toda la Comunitat Valenciana estará afectada este lunes por lluvias y tormentas, que han provocado la activación de distintos niveles de avisos, que es rojo en el litoral de Valencia.