Temperaturas en descenso en la Comunitat y tormentas fuertes en el norte de Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido para la tarde de este martes el aviso nivel naranja en el interior norte de Castellón por tormentas que podrían acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora e ir acompañadas de granizo grande y rachas fuertes o muy fuertes de viento. También ha establecido el aviso amarillo en el interior sur de la provincia de Valencia por lluvias a partir de las 14 horas

El cielo de la Comunitat Valenciana presentará este martes intervalos nubosos y las temperaturas descenderán, de forma localmente notable en el caso de las máximas.

Según la previsión de la Aemet, el viento soplará flojo variable, tendiendo a predominar la componente este la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad.

Previsión para el miércoles

Para el miércoles, se esperan posibles precipitaciones dispersas por la mañana, mientras que por la tarde, se prevén chubascos y tormentas en el tercio norte y en las sierras del norte de Alicante, que podrían extenderse a otros puntos.

Las temperaturas seguirán en descenso, y el viento será flojo del noroeste en el interior del tercio norte, moderado del nordeste en el litoral y flojo variable en el resto, tendiendo a predominar la componente este por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad.

Temperaturas extremas registradas en las últimas 24 horas

Castellón: 34,9 - 24,2

València: 32,5 - 25,5

Alicante: 39 - 27,3