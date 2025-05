Los taxistas de Valencia saldrán de nuevo a la calle si no son tenidas en cuenta sus demandas tarifarias

La Federación Sindical del Taxi de Valencia volverá a convocar protestas en Junio si no se lleva a cabo la reunión que la Consellería de Infraestructuras prometió para debatir y conocer las decisiones adoptadas sobre la nueva Orden de Tarifas Urbanas.

Desde la Federación su presidente Fernando del Molino asegura que el borrador de la nueva orden no recoge ninguna de sus propuestas; no se incluyen nuevos suplementos necesarios y acordes a las circunstancias actuales o las tarifas interurbanas no permiten percibir el tiempo en los retornos.

Recuerda que las tarifas del taxi han subido por debajo del 14 % en la última década lo que supone un importante perjuicio cuando el IPC ha subido un 25%. A ello sumar los costes que asumen los taxistas que se han incrementado cerca de un 50%.