La solidaridad valenciana llega a Castilla y León: voluntarios de la DANA se reencuentran en Ponferrada

La misma desesperación que sintieron los vecinos afectados por la DANA de octubre ahora arrasa la comunidad de Castilla y León que lucha contra el fuego. Por ello, la solidaridad valenciana ha impulsado que varias asociaciones y personas damnificadas preparen una caravana de ayuda humanitaria rumbo a León.

Los voluntarios han estado organizando en una nave de Albaltres furgones con alimentos y material sanitario para los vecinos afectados por los incendios y los brigadistas que ayer pudieron descargar en Ponferrada. Ana Isabel Martínez, coordinadora de Nave Albal, ha explicado que todo surgió a raíz de una llamada que se convirtió en reencuentros.

Aunque ya están de regreso, Martínez asegura que solo se permitirán 24 horas de descanso antes de volver manos a la obra y habilitar el espacio ‘Nave Albal’.