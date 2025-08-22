DANA E INCENDIOS

La solidaridad valenciana llega a Castilla y León: voluntarios de la DANA se reencuentran en Ponferrada

Ayer descargaron en Ponferrada tres furgones con alimentos y material sanitario para los vecinos afectados por los incendios y los brigadistas

ondacero.es

Valencia |

Las alertas sanitarias que lanzan los expertos tras la Dana: aguas residuales, infecciones y vectores de enfermedades
Voluntarios trabajando para limpiar Valencia tras la Dana | Agencia EFE

La misma desesperación que sintieron los vecinos afectados por la DANA de octubre ahora arrasa la comunidad de Castilla y León que lucha contra el fuego. Por ello, la solidaridad valenciana ha impulsado que varias asociaciones y personas damnificadas preparen una caravana de ayuda humanitaria rumbo a León.

Los voluntarios han estado organizando en una nave de Albaltres furgones con alimentos y material sanitario para los vecinos afectados por los incendios y los brigadistas que ayer pudieron descargar en Ponferrada. Ana Isabel Martínez, coordinadora de Nave Albal, ha explicado que todo surgió a raíz de una llamada que se convirtió en reencuentros.

Aunque ya están de regreso, Martínez asegura que solo se permitirán 24 horas de descanso antes de volver manos a la obra y habilitar el espacio ‘Nave Albal’.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer