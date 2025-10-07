Los sindicatos reiteran que el recorte del horario de los profesores expertos genera problemas en los centros

La Consellería de Educación se ha comprometido con los sindicatos a revisar las condiciones de los profesores expertos que tras la reciente modificación del decreto, por el cual se regulan sus condiciones, han visto recortado su horario y su salario en un 40%. Un compromiso que se ha producido tras las nuevas concentraciones que se han llevado a cabo esta mañana.

Aseguran que la actual medida precariza a este colectivo a lo que hay que sumar que las horas que dejan de hacer deben hacerlas los profesores funcionarios o dejan de hacerse lo que supone un perjuicio para el alumnado. Marc Candela, portavoz de Acción Sindical de STEPV, agradece el compromiso de la consellería pero reclama que se cumpla pronto.

Desde la consellería el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, asegura que este tipo de plazas docentes son ahora más atractivas al ofrecer un contrato laboral. Mientras la decisión por parte de la Consellería, de modificar el decreto actual, no sea firme los sindicatos seguirán con las movilizaciones.