Sindicatos y patronal reclaman no ser moneda de cambio de la Generalitat y confían en que sus propuestas se incorporen a los presupuestos

En el marco del diálogo social los miembros de la Mesa UGT, CCOO y la CEV reclaman apartar la polarización y trabajar en pro de la sociedad valenciana para que haya una recuperación económica y social. Además exigirán al gobierno valenciano un respeto institucional a su trabajo.

Reconocen que les preocupa la deriva política que hay y recuerdan que el gobierno valenciano no puede utilizarlos como moneda de cambio. Ana García, secretaria general de CCOO, afirma que les reúnan o no harán sus propuestas para los próximos presupuestos de la Generalitat.

Seguirán planteando sus medidas para que nuestro territorio siga avanzando en clave económica, social y laboral. Reiteran que es necesario un nuevo sistema de financiación y que haya recursos económicos para que la Comunitat Valenciana pueda seguir progresando tal y como ha apuntado Tino Calero, secretario general de UGT.

El nuevo presidente de CEV, Vicente Lafuente, ha reiterado que la política con altura de miras es necesaria y que el trabajo de los agentes sociales es más importante que nunca ante la situación actual.

Confía en que el nuevo presidente se reúna cuanto antes con ellos y que el relevo en la Generalitat se lleve a cabo de la forma más ágil posible.