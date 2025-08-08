Sindicatos valencianos convocan una huelga del profesorado de FP el día de inicio de curso

Los sindicatos STEPV, UGT, CGT y CSO han convocado una huelga del profesorado de Formación Profesional para el próximo 8 de septiembre, día del inicio de la actividad lectiva.

La convocatoria durará dos horas, de 11 a 13 horas, y tendrá lugar en las direcciones territoriales de educación en Alicante y Castelló y a la Consellería de Educación en València a las 12 horas.

La convocatoria de la huelga responde a los "fuertes recortes" de la Conselleria en "más de 300 docentes y de casi un millar de alumnos que no podrán cursar los ciclos deseados", según Marc Candela, portavoz del STEPV.

El profesorado de Formación Profesional se ha movilizado durante el mes de julio, con el apoyo de los sindicatos.

Esta es la primera movilización del profesorado de FP que continuará con nuevas acciones, entre las cuales no se descarta la convocatoria de más jornadas de huelga una vez entrado el curso.