El Sindicat d´Habitatge de Valencia paraliza un desahucio en Albal y negocia un alquiler social con la SAREB

El Sindicat d´Habitatge de Valencia ha conseguido que se abra un proceso de negociación con la gestora para que se establezca un alquiler social. La pareja ocupó la vivienda ante la imposibilidad de poder pagar un alquiler en Valencia y su área metropolitana.

Ahora podrán seguir en la vivienda hasta que regularicen su situación a través de un acuerdo con la SAREB. Según Quique Tarrega, portavoz del Sindicat d´Habitatge de Valencia hay más familias en la zona en la misma situación.

Reiteran que la situación de la vivienda es cada vez más grave, y aunque llevan desde 2020 parando desahucios, la inasumible subida de los precios del alquiler está llevando a mucha gente a vivir en la calle. Afirman que las políticas institucionales son muy limitadas y no frenan los intereses de los propietarios de sacar más rentabilidad de sus viviendas de alquiler.