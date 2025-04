Seis meses después de la DANA: los niños viven en casas insalubres, tienen miedo a la lluvia o una educación interrumpida

La próxima semana se van a cumplir 6 meses desde que la riada asoló a buena parte de la provincia de Valencia. Y seis meses después desde Save the Children quieren poner el foco en los principales problemas a los que se enfrentan los más de 70.000 niños y niñas que viven en las zonas más afectadas por la catástrofe y sus familias. Crecer en viviendas insalubres, su salud mental, la interrupción de su educación o la protección de los menores frente a cualquier tipo de violencia son los principales problemas a los que se tienen que enfrentar cada día.

Eduvmary, vecina de Paiporta con un hijo de 10 años y un bebé de 10 meses cuenta que el moho ha destruido toda su casa y sus dos hijos han contraído a raíz de la riada enfermedades respiratorias. Asegura que, aunque la reconstrucción avanza, se sienten solos.

Además, la infancia ha sido uno de los colectivos que más ha arrastrado los efectos psicológicos de la catástrofe. Seis meses después, todavía hay niños o niñas a los que les da miedo la lluvia o salir a la calle. Carol es otra vecina de Paiporta a la que le preocupan las consecuencias que pueda sufrir su hija de cinco años.

En el ámbito educativo, según Save the Children, a día de hoy todavía hay muchos niños y niñas que no pueden asistir con normalidad a su centro educativo porque no están finalizados los trabajos de reconstrucción o siguen en barracones.